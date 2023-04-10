نتنياهو يعلق على وثائق البنتاغون المسربة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليقا على تسريب وثائق البنتاغون السرية حول أوكرانيا، أن حكومة إسرائيل لم تتخذ أي قرارات بتوريد الأسلحة لكييف.

وقال نتنياهو للصحفيين، يوم الاثنين: "أما بخصوص الأنباء عن توريدات الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا، فأنا لا أعرف إلى أي شيء تستند تلك التقارير".

وتابع: "قررنا مساعدتهم في الشؤون الإنسانية ومنظومة الدفاع المدني "تسيفع آدوم"... لكن الحكومة السابقة أو حكومتي لم تتخذا أي قرارات بشأن الأسلحة الفتاكة".

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وأضاف نتنياهو أنه لا يعرف كيف يمكن تسوية النزاع في أوكرانيا، وهل يوجد سبيل لتسويته على الإطلاق، لكنه أكد أنه "سيفعل كل ما بوسعه" في حال إيجاد هذا السبيل.

وجاء في تقرير لشبكة "سي إن إن" حول إحدى وثائق البنتاغون المسربة، أنها كانت تشير إلى أن إسرائيل قد تنظر في إمكانية تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة تحت الضغط الأمريكي أو في حال تدهور العلاقات مع روسيا.

وحتى الآن لم تقدم إسرائيل أي أسلحة لأوكرانيا، مكتفية بالمساعدات الإنسانية فقط. كما أعلنت إسرائيل أنها ستساعد أوكرانيا في تطوير نظام للإنذار المبكر بالقصف الصاروخي.

المصدر: نوفوستي