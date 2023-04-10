مقاتل في قوات "فاغنر" يكشف تفاصيل جديدة عن معارك أرتيوموفسك

كشف مقاتل في قوات "فاغنر" الروسية أن كييف تستقدم قوات جديدة إلى مدينة أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك، لتأمين انسحاب فلول القوات المنهكة في المدينة إلى الجبهة الخلفية.

وأشار إلى أن القيادة الأوكرانية، من خلال عدد الأسرى من جنودها، لا تعمل بشكل جيد. حيث يتم إرسال مقاتلين جدد إلى مواقعهم ليلا دون تدريب مناسب. ولهذا فهم لا يعرفون أين يتواجدون، وإذا تطلب الأمر التراجع، يزحفون في اتجاهات مختلفة.

واعتبر أن الجيش الأوكراني بهذه الطريقة يغطي تراجع القوات الرئيسية.

وأضاف: "يبدو أنهم ما زالوا متمركزين على الأجنحة الأمامية بينما يتم الانسحاب. على الأرجح، الوحدات التي بقيت في المدينة، يغادرون. ليس من الواضح ما إذا كان ذلك مخططا له أم لا".

المصدر: نوفوستي