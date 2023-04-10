الحكومة الروسية ترفع لبوتين مشروع نشر نظام جوي موحد مع قرغيزستان

رفعت الحكومة الروسية إلى الرئيس فلاديمير بوتين مشروع اتفاق نشر نظام دفاع جوي موحد مع قرغيزستان، قبل إحالته إلى البرلمان للمصادقة.

وجاء في بيان الحكومة: "أقر مجلس الوزراء الروسي الاتفاق المبرم بين روسيا وقرغيزستان في موسكو في 16 أغسطس 2022، لنشر نظام إقليمي موحد للدفاع الجوي بين البلدين، ورفعه إلى رئيس البلاد ليصادق عليه قبل إحالته إلى مجلسي "الدوما" والاتحاد لتبنّيه النهائي".

المصدر: نوفوستي