غالانت يعلق على إعلان نتنياهو سحب إقالته

نشر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، تغريدة على "تويتر"، علق فيها على إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سحب إقالته له من منصبه.

وقال غالانت في التغريدة: "مستمرون معا وبقوة من أجل أمن إسرائيل".

ממשיכים יחד במלוא העוצמה, למען ביטחון ישראל🇮🇱@netanyahupic.twitter.com/jNKyMApQm0 — יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) April 10, 2023

وأعلن بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين، سحبه قرار إقالته وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي أصدره قبل أسبوعين.

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وقال نتنياهو إنه قرر إبقاء الخلافات جانبا، وأن غالانت سيحافظ على منصبه وزيرا للدفاع، مضيفا أنه يعمل معه على مدار الساعة.

وأقال بنيامين نتنياهو في الـ26 من مارس، وزير الدفاع يوآف غالانت، من منصبه بسبب رفضه للتعديلات القضائية.

وجاءت الإقالة بعد خطاب متلفز لغالانت دعا فيه لوقف فوري ومؤقت لخطة الحكومة اليمينية المتطرفة المثيرة للجدل لإصلاح القضاء، في أول معارضة علنية من داخل ائتلاف حكومة نتنياهو.

المصدر: RT + وكالات