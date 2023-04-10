مسؤول إيراني: تدهور صحة طلاب المدارس نجم عن مشاكسات بينهم

قال نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية في إيران، مجيد مير أحمدي، إن بعض حالات تدهور صحة طلاب المدارس، كانت ناجمة عن مشاكسات الطلاب من أجل تعطيل الدراسة.

وصرح بأن بعض حالات تدهور صحة طلاب المدارس والتي كانت محدودة للغاية، كانت ناجمة عن مشاكسات الطلاب من أجل إغلاق الحصص الدراسية.

وأفاد بأن هناك حالة أو حالتان تم فيها استخدام غاز الفلفل من قبل الطلاب، والتي تم تحديدها وسيتم معاقبة مرتكبيها بالتأكيد.

وأكد أن النشاط التعليمي مستمر بكل هدوء وأنهم لا ينوون إغلاق المدارس.

المصدر: وكالة "مهر" الإيرانية