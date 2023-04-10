رئيس جمهورية دونيتسك: القوات الروسية تسيطر على أكثر من 75% من أراضي أرتيموفسك
AP
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قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين إن القوات الروسية تسيطر على أكثر من 75% من أراضي مدينة أرتيموفسك.
وقال بوشيلين لقناة "روسيا 24"، اليوم الاثنين: "يمكنني الإعلان الآن بدقة أن وحداتنا تسيطر على أكثر من 75% من أراضي المدينة".
وفي الوقت ذاته أشار إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن التحرير الكامل لأرتيموفسك، مشيرا إلى أن المعارك الشرسة لا تزال مستمرة في الجزء الغربي من المدينة. وشدد على أن الأفراد من شركة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة تمكنوا من رفع العلم على مبنى إدارة مدينة أرتيموفسك، مذكرا بأن هذه علامة رسمية على السيطرة على المدينة.
المصدر: تاس