الجمارك الروسية تضبط جمجمة بشرية في طرد مرسل إلى الولايات المتحدة

أفادت دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، بضبط الخدمات اللوجستية في مطار فنوكوفو، جمجمة بشرية حقيقية في طرد، كان متجها إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت الجمارك، أنه عند إجراء الكشف عن الشحنات المرسلة، أظهرت صورة الأشعة في مركز الخدمات اللوجستية في مطار فنوكوفو، أن الطرد يحتوي على جمجمة ذات عظم بشري مدمر جزئيا، وفك سفلي.

وأضافت دائرة الجمارك، أن المرسل عرف الجمجمة على أنها نموذج تشريح بلاستيكي، إلا أنه عند الكشف تبين بأنها حقيقية، وتمت مصادرتها في المركز اللوجستي التابع للجمارك في العاصمة موسكو، وتسليمها للشرطة.

المصدر: نوفوستي