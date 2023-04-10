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4 قتلى بتفجير استهدف مركبة أمنية في باكستان

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4 قتلى بتفجير استهدف مركبة أمنية في باكستان
Globallookpress
تفجير في كويتا الباكستانية (صورة أرشيفية)
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أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين بتفجير استهدف مركبة تابعة لها في مدينة كويتا بجنوب غرب البلاد اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شفقت شيما، المسؤول الأمني الكبير في المنطقة قوله، إنه تأكد حتى الآن سقوط أربعة قتلى وإن الهدف كان مركبة تابعة للشرطة.

وحسب قناة Geo News الباكستانية، فإنه كانت هناك طفلة بين ضحايا الانفجار، الذي خلف ما لا يقل عن 15 جريحا، وألحق أضرارا بالكثير من السيارات والدراجات النارية في المنطقة المجاورة.

المصدر: "رويترز" + وسائل إعلام باكستانية

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