4 قتلى بتفجير استهدف مركبة أمنية في باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين بتفجير استهدف مركبة تابعة لها في مدينة كويتا بجنوب غرب البلاد اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شفقت شيما، المسؤول الأمني الكبير في المنطقة قوله، إنه تأكد حتى الآن سقوط أربعة قتلى وإن الهدف كان مركبة تابعة للشرطة.

وحسب قناة Geo News الباكستانية، فإنه كانت هناك طفلة بين ضحايا الانفجار، الذي خلف ما لا يقل عن 15 جريحا، وألحق أضرارا بالكثير من السيارات والدراجات النارية في المنطقة المجاورة.

Quetta: Four people including two police personnel were killed and 15 others sustained injuries in a blast near a police vehicle parked next to Kandhari Bazar on Shahrah-e-Iqbal, Quetta on Monday.#KhawarijExposed#viralvideo#Taliban#Kabul#Pakistan#Quettapic.twitter.com/xMyzgDZMRW — Helmand News (@helmandnews) April 10, 2023

⚡️🇵🇰 A blast in Quetta’s Kandhari bazar (Pakistan) kills 4, leaves 11 injured: reports



The attack targeted a police vehicle in the area. via SputnikInt pic.twitter.com/dfEgjjo98T — Rahini (@rahini1207) April 10, 2023

المصدر: "رويترز" + وسائل إعلام باكستانية