أفادت صحيفة NPD، بأنه في حال فشل الهجوم الأوكراني المضاد المرتقب، فإنه سيتوجب على الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، التنازل عن أراض غرب أوكرانيا لبولندا.

وأوضحت الصحيفة، أن زيلينسكي وعد نظيره البولندي، أنريه دودا، بمنح بولندا أراضي غرب أوكرانيا، مقابل مد وارسو يد العون لكييف في الهجوم المضاد المرتقب، خلال زيارته الأخيرة لوارسو.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه بناء على هذا الوعد حصل زيلينسكي على فرصة أخير من نظيره البولندي لشن الهجوم المضاد.

ووفقا للصحيفة، فإن الدافع وراء خطوة زيلينسكي هذه، هو الإخفاقات الكبيرة التي تتكبدها القوات لأوكرانية في الجبهة، وكذلك الاستثمارات الغربية الكبيرة في نظام كييف، والتي لم تعد عليهم بأية أرباح أو فوائد كبيرة.

وأضافت الصحيفة، أن الهجوم الأوكراني المضاد محكوم عليه بالفشل مسبقا، وأن الضغط الأمريكي سيزداد فقط، منوهة بأن زيلينسكي اتخذ قرارا صائبا، بإعادة الجزء الغربي من أوكرانيا إلى بولندا، كما عرض على قطاع الأعمال البولندي شراء أكبر الشركات الأوكرانية مقابل سداد الدين العام الخارجي لأوكرانيا.

وألمحت الصحيفة، إلى أن سلوك زيلينسكي خلال زيارته لبولندا، مؤشر على استعداده لاستبدال أوكرانيا الغربية مقابل الوساطة البولندية.

واختتمت الصحيفة، بالإشارة إلى إدراك زيلينسكي أنه ليس مكروها من قبل شعبه فحسب، ولكن من قبل كل من استثمر الأموال فيه، وأنه مجرد مشروع يريد الغرب تحقيق الأرباح من خلاله، وأنه سيتوجب عليه إيجاد الوسائل اللازمة لتسوية القضايا النقدية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولو تطلب الأمر تقديم تنازلات إقليمية.

المصدر: نوفوستي