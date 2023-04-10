زيلينسكي مطالب بالرد على عريضة بشأن الجنود الأوكرانيين

تم تجميع 25000 من التواقيع في عريضة موجهة إلى رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، تطالب بتسريح الجنود الأوكرانيين الذين خدموا لمدة عام ونصف (18 شهرا).

وجاء في العريضة: "نطالب بتسريح كافة الذين خدموا في الجيش في أوكرانيا بعد 18 شهرا خدمتهم منذ لحظة التعبئة".

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ووفقا للقواعد الرسمية المعتمدة، إذا حصلت العريضة على 25000 توقيع خلال 92 يوما، فيجب على زيلينسكي تقديم رد رسمي عليها.

ويشار إلى أن صاحب مبادرة تقديم الالتماس، هو عضو البرلمان الأوكراني أليكسي غونشارينكو، الذي أكد أنه تم تجميع العدد القانوني اللازم من التواقيع، وشدد البرلماني على أنه قاد مشروع قانون حول الموضوع إلى البرلمان.

تم في أوكرانيا يوم 24 فبراير 2022 فرض نظام الأحكام العرفية، وفي اليوم التالي وقع فلاديمير زيلينسكي مرسوما حول التعبئة العامة، ومن خلاله تم منع كافة الرجال الخاضعين للتعبئة من مغادرة البلاد.

المصدر: نوفوستي