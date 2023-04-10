طوله أكثر من 17 مترا.. العثور على حوت نافق على شاطئ في بالي (فيديو)

عثر على حوت نافق يبلغ طوله أكثر من 17 مترا على شاطئ في جزيرة بالي الإندونيسية، ليكون ثالث حوت يعثر على جيفته على الشاطئ خلال ما يزيد قليلا عن أسبوع.

وتم العثور على ذكر حوت عالقا على شاطئ يه ليه في منطقة جمبرانا غرب بالي بعد ظهر يوم السبت.

وقالت بيرمانا يوديارسو، المسؤولة المحلية في البحرية ومصائد الأسماك، "نحاول حاليا سحب الجيفة إلى الشاطئ لتسهيل اختبار التشريح وسندفنها بعد انتهاء الاختبار"، متوقعة أن تكون سبب وفاة الحوت هي المرض.

وأضافت: "بدت جيفته نحيفة ومريضة، تمام مثل الحيتان السابقة التي عثر عليها على الشواطئ"، مبينة أن "الأمر سيستغرق ثلاثة أسابيع على الأقل حتى ينتهي اختبار التشريح، لكن خبراء الطب الشرعي وجدوا بعض النزيف في رئتي الحوت وقولونه ممتلئا بالسوائل".

ويوم الأربعاء، عثر على حوت يبلغ طوله 18 مترا في منطقة كلونجكونج على الساحل الشرقي لجزيرة بالي.

وفي الأول من أبريل، عثر على حوت يزن أكثر من طنين ويبلغ طوله 11 مترا على الأقل على شاطئ في تابانان.

المصدر: phys.org