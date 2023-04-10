برلماني روسي يدعو لرفع الحظر عن تويتر بعد سماحه بالوصول إلى حسابات رسمية روسية

اقترح عضو مجلس الدوما الروسي أنطون غوريلكين إلغاء الحظر المفروض على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في روسيا، ردا على سماح الموقع مجددا بالوصول إلى حسابات المؤسسات الروسية.

وأشار غوريلكين، الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة السياسة المعلوماتية في مجلس الدوما، إلى أنه إذا كانت هذه الشبكة الاجتماعية قد توجهت نحو الحياد ، فمن الضروري استئناف الحوار معها والسماح بمواصلة عملها في إطار القوانين الروسية، وقال: "ومن جديد يمكن أن يصبح تويتر بالنسبة لدوائرنا ومؤسساتنا الحكومية، منصة ملائمة لشرح موقف روسيا للجمهور الغربي".

إقرأ المزيد

ويشار إلى أن تويتر باشر في وقت سابق، بترقيم حسابات عدد من وسائل الإعلام الغربية بعلامة تدل على أنها "ممولة من الدولة" – ومن بينها على سبيل المثال، NPR الأمريكية، و"بي بي سي" البريطانية، و"صوت أمريكا".

من جانبها أفادت "نوفوستي" اليوم بأن تويتر أخذ يسمح مجددا في البحث عن حسابات المؤسسات الحكومية الروسية، بما في ذلك حسابات وزارة الخارجية والسفارات الروسية والكرملين.

وأكدت وكالة "نوفوستي"، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن "تويتر" بدأ يعرض الآن قناة "RT" ووكالة "سبوتنيك" عند البحث، بعد فقدانهما في النتائج منذ عام 2020.

وقال مصدر كان يعمل كمسؤول كبير في تويتر، لصحيفة "تلغراف"، إن "هذه التغييرات على الأغلب لم تحدث مصادفة أو بدون علم موظفي الشركة".

المصدر: "RT