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CNN: تسريب الوثائق السرية الأمريكية دفع كييف لتعديل بعض خططها العسكرية

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CNN: تسريب الوثائق السرية الأمريكية دفع كييف لتعديل بعض خططها العسكرية
AP
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عدلت أوكرانيا "بعض الخطط العسكرية" بسبب تسريب وثائق سرية تصف حالة قواتها المسلحة، حسبما أفادت قناة CNN الأمريكية نقلا عن مصدر لم تسمه مقرب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

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وقالت القناة: "لقد غيرت أوكرانيا بالفعل بعض خططها العسكرية بسبب تسرب المعلومات"، دون أن تذكر التفاصيل حول ماهية تلك التغييرات وحجمها.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن وثائق أمريكية استخباراتية مسربة، بأن منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية متوسطة المدى ستستنفد قواها حتى مايو.

وأعلنت السلطات الأمريكية الأحد أنها تعمل على تقييم أي مخاطر على أمنها القومي قد تترتب عن تسريب الوثائق السرية الذي كشفت عنه صحيفة "نيويورك تايمز" الأسبوع الماضي، والذي يتعلق خصوصا بالنزاع في أوكرانيا.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمريكيين أن هذه الوثائق جرى تزوير بعضها، لكن معظمها أصلية وتتوافق مع تقارير لوكالة الاستخبارات المركزية متداولة في البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية، وفق المصدر نفسه.

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وقال مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز" الأحد إنهما لا يستبعدان احتمال التلاعب بالوثائق لتضليل المحققين بشأن مصدرها أو لنشر معلومات كاذبة قد تضر بالمصالح الأمنية الأمريكية.

المصدر: CNN

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