مسؤول أمني إسرائيلي: الضرر الشامل للأمن القومي غير قابل للإصلاح

قال أمني إسرائيلي سابق إن الضرر الشامل للأمن القومي الإسرائيلي قد يكون غير قابل للإصلاح، مشيرا إلى أنه لم يعد يثق في رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الأمور الأمنية.

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وفي مقابلة صحافية، قال رئيس الاستخبارات العسكرية السابق في الجيش الإسرائيلي، جنرال الاحتياط تامير هايمان، إن نتنياهو ربما لم يعد يفكر بعقلانية، وإنه لم يعد يثق في حكمه بشأن المسائل الأمنية بعد محاولته إقالة يوآف غالانت من منصب وزير الدفاع، وأن بعض الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي لجهة تماسك المجتمع، وعلاقاته مع الولايات المتحدة، التي سببتها مساعي الحكومة منذ ذلك الحين لإصلاح النظام القضائي، لا رجوع فيها.

وأضاف هايمان إنه لا يملك تفسيرا منطقيا لسلوك نتنياهو الأخير، لجهة إقالة غالانت، واصفا إياها بأنها "غير مسؤولة وليست ذكية" وهي خطوة تزيد من عدم الاستقرار الداخلي فقط.

وأوضح المسؤول الأمني الإسرائيلي قائلا "عندما أحاول أن أشرح لنفسي منطق هذا السلوك، يتبادر إلى الذهن احتمالان: أولا، أن نتنياهو لم يعد عقلانيا، وهذا يفسر كل شيء. ثانيا، لدى نتنياهو شيء مهم جدا للمضي قدما بالإصلاحات القضائية لدرجة أنه مستعد لابتلاع كل شيء- بما في ذلك الإحراج السياسي وعدم الاستقرار الداخلي والأزمة الاقتصادية وتدهور الوضع الأمني".

هايمان، الذي يشغل حاليا منصب مدير معهد دراسات الأمن القومي (INSS) في جامعة تل أبيب، تحدث عن صدمة طويلة الأمد، مشيرا إلى أنه على مدى الأشهر القليلة الماضية، تضررت بالفعل عدة ركائز أساسية للأمن القومي الإسرائيلي، على الأرجح لفترة طويلة.

وقال: "التماسك الداخلي والاقتصاد والعلاقة مع الولايات المتحدة وجيش الدفاع الإسرائيلي - النظامي والاحتياطي - تم إضعاف كل عنصر أساسي بشكل متطرف، وسأذهب إلى حد القول إنه من المشكوك فيه أن يكون بعض الضرر سيتم الاصلاح. لا شيء يمكن أن يبرر ما حصل.. وأنا قلق للغاية".

وكان هايمان قدم في يناير الماضي، تقريرا مؤلفا من 86 صفحة إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ محذرا من أن خطط حكومة نتنياهو لإصلاح القضاء يمكن أن تقوض الديمقراطية وتضع إسرائيل في مسار تصادمي مع الولايات المتحدة وربما تعرض العلاقات الاستراتيجية الحاسمة مع أكبر حليف لها للخطر. كما حذر التقرير من أن الاستقطاب المتزايد في البلاد يمكن أن يكون له تأثير ضار بشكل كبير على أمن إسرائيل.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل