"بي بي سي" تطالب "تويتر" بإزالة علامة "تابعة للدولة" بأسرع ما يمكن

أفادت قناة "سي إن إن" بأن هيئة "بي بي سي" تجري مفاوضات مع "تويتر" لإزالة علامة "تابعة للدولة" "في أقرب وقت ممكن".

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ونقلت القناة عن الهيئة قولها: "نجري مفاوضات مع "تويتر" لحل هذه المشكلة بأسرع ما يمكن. كانت هيئة "بي بي سي" ولا تزال هيئة مستقلة. ويتم تمويلنا من قبل المجتمع البريطاني من خلال رسوم الترخيص".

ومع ذلك أعلنت وزارة الخارجية البريطانية في مارس الماضي أن السلطات البريطانية خصصت 20 مليون جنيه أستراليني لهيئة "بي بي سي" في إطار المراجعة الشاملة المحدثة لدعم البث باللغة الإنكليزية ومكافحة التضليل. وأكدت الوزارة أن اتخاذ هذا القرار تم في ضوء التطورات الأخيرة وخاصة النزاع في أوكرانيا.

وذكرت القناة أن الحديث يدور عن صفحة "بي بي سي" على "تويتر" التي تضم 2,2 مليون متابع وهي تحمل حاليا علامة "وسائل إعلام ممولة من قبل الحكومة"، مشيرة إلى أن هذه العلامة ليست موجودة على الصفحات الأخرى للهيئة على "تويتر" مثل "BBC News (World)" (39,7 مليون قارئ) و"BBC Breaking News" (51,6 مليون قارئ).

وأوضحت القناة أن موقع "تويتر" يعتقد أن وسائل الإعلام التابعة للدولة هي وسائل الإعلام التي تمارس فيها الدولة السيطرة على المحتوى التحريري من خلال الأموال والضغط السياسي المباشر أو غير المباشر والسيطرة على الإنتاج والتوزيع".

وبدأت إدارة "تويتر" في عام 2020 بتعليم الصفحات الإعلامية التي ترى أنها تابعة للدولة وكذلك صفحات سلطات الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي وكبار المسؤولين الحكوميين بمن فيهم وزراء الخارجية والسفراء والممثلون الرسميون وكبار القادة الدبلوماسيين.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية هذا القرار بأنه تعبير عن سياسة المقاييس المزدوجة وانتهاك لمبادئ الديمقراطية.

وأكدت وكالة "نوفوستي"، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن "تويتر" بدأ يعرض الآن قناة "RT" ووكالة "سبوتنيك" عند البحث، بعد فقدانهما في النتائج منذ عام 2020.

المصدر: نوفوستي