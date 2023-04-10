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كوريا الجنوبية.. الشرطة تلاحق رجلا هدد بقتل الرئيس

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كوريا الجنوبية.. الشرطة تلاحق رجلا هدد بقتل الرئيس
Globallookpress
رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول
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نقلت وكالة "يونهاب" عن مسؤولين تأكيدهم اليوم الاثنين أن الشرطة في كوريا الجنوبية تلاحق كاتب رسالة على الإنترنت هدد بقتل الرئيس يون سيوك-يول.

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وبحسب الوكالة فإن الرسالة التي نشرت على الإنترنت ليلة الأحد، تضمن تهديدا بالقتل للرئيس الكوري الجنوبي، حيث كتب أحدهم أنه "أحضر مسدسا بعملة مشفرة وأنه سيقتل الرئيس لإنقاذ البلاد"، وأرفق صورة السلاح بالرسالة.

وقال مسؤولون إن الشرطة في مدينة تشيونغجو بوسط البلاد، على بعد 112 كيلومترا جنوب العاصمة سيئول، كانت تتعقب عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بالرسالة لتحديد هوية صاحبها.

المصدر: يونهاب

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