طاه من مطعم حائز نجمة "ميشلان" يعد الطعام للجنود الروس في أوكرانيا

يقوم طاه روسي كان يعمل في مطعم حائز نجمة "ميشلان" بطبخ الطعام في أحد المواقع الأمامية للقوات المسلحة الروسية في منطقة خيرسون.

وتحدث الجندي الروسي الذي أطلق عليه لقب "الشيف" في حديث لوكالة "نوفوستي" أنه كان يعمل سابقا في كوبنهاغن في الدنمارك، مشيرا إلى أن أهم شيء في عمله هو الخيال.

وأوضح: "كانت لدي فرصة للعمل في الدنمارك في كوبنهاغن لمدة عام ونصف، في مطعم حاصل على 3 نجوم "ميشلان"... ويمكنك طبخ شيء رائع من أي منتج، إذا كان هناك رغبة وقطرة من الخيال.. في المستقبل القريب أخطط لطبخ اللازانيا للجنود".

وأضاف أنه يشعر بأنه يعمل حاليا في مكانه، متابعا: "كنت مضطرا لأن أتعلم كيفية الطبخ هنا مرة أخرى، لأنه في الحياة المدنية كانت لدي أجهزة "Electrolux" للطبخ ولكن لدي هنا جهاز KP-130 (مطبخ ميداني) وعالم مختلف وقواعد مختلفة.. أنا هنا - في مكاني وأشعر بأنهم يحتاجون إلي، وهذا هو الأهم".

المصدر: نوفوستي