سيئول: كوريا الشمالية لا تستجيب للاتصالات عبر الخط العسكري الساخن لليوم الثالث

قال مسؤولون في كوريا الجنوبية يوم الأحد، إن كوريا الشمالية لم ترد على مكالمة صباحية روتينية من سيئول عبر الخط العسكري الساخن لليوم الثالث على التوالي، لأسباب غير واضحة.

وقالت وكالة "يونهاب" إنه المفترض أن تجري الكوريتان مكالمتين يوميا، مرة صباحا ومرة بعد الظهر، عبر الخطوط الساخنة العسكرية وخطوط الاتصال عبر الحدود، لكن كوريا الشمالية توقفت عن الرد على المكالمات الواردة من الجنوب بعد ظهر يوم الجمعة.

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وأجرى الجنوب يوم الأحد مكالمة عبر الخط العسكري الساخن في التاسعة صباحا، لكن لم يتم الرد عليها مرة أخرى، وفقا لمسؤولي وزارة الدفاع.

ولا يتم إجراء الاتصالات عبر خط الاتصال الساخن خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وصرح مسؤولو الوزارة بأنهم يخططون لمحاولة الاتصال بالشمال الساعة 4 مساء، مشيرين إلى أنه من غير الواضح سبب رفض كوريا الشمالية الرد على المكالمات.

وأوضحت الوكالة أن الامتناع عن الرد يأتي وسط تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية في أعقاب تجارب الأسلحة الأخيرة لكوريا الشمالية احتجاجا على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وباتت العلاقات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية أكثر توترا في الآونة الأخيرة، بعد أن أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات عسكرية واسعة النطاق لأول مرة منذ عدة سنوات.

المصدر: "يونهاب"