الحزب الشيوعي الصيني يطلق حملة تفتيش مالي شاملة في مؤسسات الدولة والمنظمات الرياضية

أطلقت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حملة تفتيش مالي شاملة في الشركات المملوكة للدولة والمنظمات الرياضية، في إطار مكافحة الفساد.

وستكون هذه هي المرحلة الأولى من عمليات التفتيش التأديبية التي أطلقتها اللجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، والتي ستشمل 30 شركة مملوكة للدولة تخضع للسيطرة المركزية، و5 وكالات مالية، والإدارة العامة للرياضة في الصين.

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وسيتم توجيه الجهود نحو تحديد "التناقضات الأساسية والمشاكل الملحوظة تعيق التطوير النوعي للشركات المركزية المملوكة للدولة، وتحل مشاكل القطاع المالي، وكذلك مكافحة الفساد والمشاكل المؤسسية العميقة في الرياضة".

ستعمل فرق التفتيش في الوحدات المخصصة لها لمدة شهر ونصف أو شهرين ونصف تقريبا، بحسب نوع التفتيش الذي يتعين عليهم إجراؤه.

كما سيتم فتح خطوط هاتفية خاصة وتركيب صناديق، وسيتمكن المواطنون من خلالها من إبلاغ السلطات المختصة بحالات "انتهاك الانضباط" من قبل مسؤولي الحزب.

وانتشر في عدد من المؤسسات المصرفية والمنظمات الرياضية الصينية ، لا سيما تلك المرتبطة بكرة القدم، في السنوات الأخيرة سوء سلوك مالي وفساد خطير.

المصدر: تاس