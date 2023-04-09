أفادت قناة "فوينايا خرونيكا" على "تلغرام" بأن القوات الأوكرانية تركت خمس دبابات بعد فرارها من وسط مدينة أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك.

يشار إلى أن الكتيبة الآلية للجيش الأوكراني في أرتيوموفسك فقدت بتاريخ 06 أبريل أربع دبابات Т-64، ودبابة واحدة Т-80 في منطقة محطة السكك الحديد "باخموت -2" قبل فرارها من مركز المدينة.

وأضافت القناة أنه منذ بداية أبريل، استخدمت قوات "فاغنر" المدفعية بشكل مكثف ضد دبابات الجيش الأوكراني، ولاسيما قذائف "كراسنوبول" الموجهة التي أثبتت فعاليتها ودقتها.

وأعلن رئيس مركز التدريب القتالي في الجيش الروسي، يفغيني عريفولين، في وقت سابق عن تشكيل مجموعات مضادة للدبابات في القوات الروسية، هدفها القضاء على الدبابات الغربية التي تتسلمها قوات كييف، وتعتزم استخدامها في "هجوم الربيع المضاد".

المصدر: RT