قوات حفظ السلام الروسية تسجل انتهاكا لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ

سجلت قوات قوات حفظ السلام الروسية انتهاكا واحدا لوقف إطلاق النار في مقاطعة مارتوني، بإقليم قره باغ الجبلي دون وقوع إصابات.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد بيانا حول أنشطة وحدة حفظ السلام الروسية في الإقليم جاء فيه: "تم تسجيل انتهاك لوقف إطلاق النار في مقاطعة مارتوني، دون وقوع إصابات".

وأضاف البيان: "يشرف جنود حفظ السلام الروس في ثلاثين نقطة للمراقبة، على الأوضاع في المنطقة على مدار الساعة، ومدى تقيد الجانبين بوقف إطلاق النار".

وسبق لأرمينيا وأذربيجان أن وقعتا برعاية روسيا اتفاقا للسلام في قره باغ، شمل نشر قوات روسية لحفظ السلام تشرف على تطبيق الجانبين خطوات التطبيع، وتبادل تسليم المناطق، ليصبح الإقليم أرضا أذربيجانية.

المصدر: تاس