آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في ساعات المساء /09.04.2023/
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تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
- وسائل إعلام: القوات الروسية كادت تسقط طائرة بريطانية فوق البحر الأسود عام 2022
- خبير عسكري: طاقات الصناعة الأمريكية لن تكفي قوات كييف للصمود أمام الجيش الروسي
- بريغوجين: قوات كييف تجهّز 200 ألف مقاتل للهجوم المضاد
- وسائل إعلام: الدفاعات الجوية الأوكرانية استنفدت قواها
- مجلس الاتحاد الروسي: روسيا كانت ستتعرض لعواقب وخيمة لو لم تطلق عمليتها العسكرية في أوكرانيا