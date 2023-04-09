فرنسا.. مصرع 4 أشخاص بانهيار جليدي في جبال الألب (فيديو)

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخرون، نتيجة انهيار جليدي في جبل أرمانسيت الجليدي في جبال الألب الفرنسية.

ووقع الانهيار الجليدي في منطقة بلدية لي كونتامين - مونتجوي في مقاطعة سافوا العليا، في جبل أرمانسيت الجليدي، التابع لجبال الألب الفرنسية.

وكتب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، عبر "تويتر"، "وقع انهيار جليدي في مرتفعات أرمانسيت الجليدية في جبال الألب، خلال فترة الظهيرة، ما تسبب بمصرع 4 أشخاص، وإصابة آخرين، ويواصل رجال الإنقاذ العمل لإنقاذ الناجين".

ووفقا لصحيفة Dauphiné Libéré الفرنسية، يشارك في عمليات البحث والإنقاذ طائرتا هليكوبتر.

وفقا لشهود عيان، بلغ عرض الانهيار الجليدي قرابة الـ 100 م، وطوله أكثر من كيلومتر واحد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، في وقت سابق من احتمال حدوث انهيار جليدي في المنطقة.

Grosse coulée depuis les Dômes ce matin ...

Prudence en hors piste pic.twitter.com/9Hxzj9qvHp — ⛷ Domaine Skiable des Contamines-Montjoie 🏂 SECMH (@domaineskiable) April 9, 2023

المصدر: نوفوستي + newsru.co.il