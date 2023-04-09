"فوكس نيوز": ارتفاع الأسعار يهدد بخسارة الأمريكيين لأهم تقليد بعيد الفصح

أفادت قناة Fox News، بأنه نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تمر بها الولايات المتحدة، والارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية، عرض على الأمريكيين تغيير واحدة من أهم تقاليد عيد الفصح.

وأوضحت قناة Fox News، أنه عرض على المواطنين، استبدل بيض عيد الفصح المصبوغ، بحبات بطاطا يتم صبغها كالبيض.

وأشارت القناة، نقلا عن مؤشر أسعار المستهلك، إلى أن أسعار البيض استقرت في أعلى مستوياتها خلال يناير الماضي، إلا أن الأسعار لا تزال أعلى بنسبة 55% في فبراير مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار البطاطس بنسبة 14% فقط على أساس سنوي.

ووفقا للقناة، شرعت شركة Potatoes USA، وهي الجهة التسويقية التي تمثل المزارعين والمستوردين الأمريكيين، بتقديم نصائح خاصة عبر موقعها الإلكتروني، بتزيين البطاطا لعيد الفصح بدلا من البيض، موضحة أن البطاطا أقل هشاشة وأكثر ملاءمة للأطفال من البيض، الذي يمكن أن يصدر روائح كريهة إذا فسد، إضافة إلى أن هذه الطريقة تساعد في توفير المال.

وبالرغم من هذه المشكلة، اعترف الأمريكيون الذين قابلتهم القناة بأنهم لا زالوا غير مستعدين لمثل هذه التجارب، وأعربوا عن استعدادهم للتوفير في شيء آخر من أجل الحفاظ على تقليد عيد الفصح.

المصدر: نوفوستي