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بيسكوف: واشنطن تحث الجميع على الالتزام بالقواعد أما موسكو فتدعو للالتزام بالقانون الدولي

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بيسكوف: واشنطن تحث الجميع على الالتزام بالقواعد أما موسكو فتدعو للالتزام بالقانون الدولي
Sputnik
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن اختلاف النهج الروسي والأمريكي في بناء العلاقات في العالم، يكمن في أن موسكو تسترشد بالقانون الدولي، أما واشنطن فتسترشد بالقواعد.

وأضاف بيسكوف في برنامج تلفزيوني: "يحث الأمريكيون الجميع على الالتزام بالقواعد، ونحث الجميع على العمل والالتزام بالقانون الدولي. هذه أشياء مختلفة، لأن القانون شامل وعالمي، أما القواعد فيقوم البعض بفرضها. وطبعا يؤمن الأمريكيون أنه يجب على الجميع الرقص على أنغامهم فقط، ويجب العيش وفق القواعد التي قاموا بفرضها".

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المصدر: تاس

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