بيسكوف يعلق على رد فعل الغرب على نشر أسلحة نووية في بيلاروس

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الغرب الجماعي أظهر رد فعل غير متزن تجاه خطط روسيا لبناء منشآت تخزين للأسلحة النووية التكتيكية على أراضي بيلاروس.

وأضاف بيسكوف في حديث تلفزيوني: "لا يميل الغرب الجماعي إلى تذكر موضوع الأسلحة النووية الأمريكية المنتشرة في أوروبا، حول بلادنا، ولكنه في ذات الوقت يبدي رد فعل هستيريا على خططنا لبناء منشآت لتخزين أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروس".

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وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين إن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.

وشدد بوتين على أن ذلك، لا ينتهك الالتزامات الدولية، وفقط روسيا تكرر ما تقوم به الولايات المتحدة منذ عقود.

المصدر: نوفوستي