الخارجية الأمريكية: لدينا ما يكفي من الموارد "لضمان السلام" في مضيق تايوان

قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تمتلك ما يكفي من الوسائل والإمكانيات "لضمان السلام والاستقرار" في مضيق تايوان.

وأضاف المتحدث، معلقا على تدريبات عسكرية صينية في المنطقة: "قنوات اتصالنا مع الصين لا تزال مفتوحة، ونحن كنا دائما ندعو إلى ضبط النفس، فضلا عن عدم السماح بتغيير الوضع الراهن السائد في المنطقة. نحن على ثقة في أن لدينا موارد وقدرات كافية في المنطقة لضمان السلام والاستقرار، وكذلك الوفاء بالتزاماتنا المتعلقة بالأمن القومي".

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يوم السبت، بدأت الصين تدريبات عسكرية تستمر 3 أيام في مضيق تايوان، برسالة "تحذير صارمة" موجهة لـ"القوات الانفصالية"، فيما اعتبرت تايوان أن التدريبات تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.

وقال المتحدث باسم الجيش الصيني شي يي إن "هذه العمليات هي بمثابة تحذير صارم ضد التواطؤ بين القوى الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان والقوى الخارجية، وضد أنشطتها الاستفزازية".

المصدر: تاس