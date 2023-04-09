سياسي فرنسي يسخر من فون دير لاين بعد تعرضها "للإهانة" في الصين

قال فلوريان فيليبو زعيم حركة "الوطنيون" الفرنسية، إن سلطات الصين تجاهلت في الواقع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال زيارتها الصين برفقة الرئيس الفرنسي.

وأضاف في تغريدة على تويتر: "لم يكن هناك أي استقبال لها. تم تجاهلها بشكل تام، حتى أنها اضطرت إلى مغادرة الصين في رحلة طيران عادية كمسافرة عادية. أثار ذلك غضبها بشكل شديد. كان الأمر رائعا".

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أن استقبال الجانب الصيني لرئيسة المفوضية الأوروبية اتسم بالبرود الشديد، في حين تم استقبال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بكل حفاوة .

Énorme : la Chine a remis la fonctionnaire Ursula Von der Leyen à sa place lors de sa visite avec Macron !



➡️ Zéro accueil, ignorée, et « elle a même dû quitter le pays par le transit des passagers ordinaires » !

Elle était folle de rage !



Excellent ! #UrsulaTaisToi#Frexitpic.twitter.com/XcUksSs3o1 — Florian Philippot (@f_philippot) April 8, 2023

ولاحظت الصحيفة، أن وزيرة البيئة في الصين استقبلت رئيسة المفوضية الأوروبية، وهو أمر لا يتناسب مع صفة ووضع فون دير لاين.

ووفقا للصحيفة، التقى الرئيس الفرنسي مع الزعيم الصيني شي جين بينغ عدة مرات، في حين قررت بكين أن تنأى بنفسها عن فون دير لاين قدر الإمكان بسبب خطابها المعادي للصين عادة.

ويشار إلى أن ماكرون، زار الصين في الفترة من 5 إلى 8 أبريل.

المصدر: نوفوستي