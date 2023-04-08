وسائل إعلام: مجهول يطلق النار على متجر من بندقية حربية في كييف

أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية بأن مجهولا أطلق النار على متجر من بندقية كلاشنيكوف في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت الصحيفة: "شخصا مجهولا يرتدي ثيابا مدنية فتح النار على متجر باستخدام بندقية كلاشينكوف الهجومية".

وبحسب تسجيلات فيديو المراقبة، دخل أحد سكان العاصمة الأوكرانية، قبل إطلاق النار من مدفع رشاش، في مناوشة لفظية مع رجل آخر. بعد ذلك أطلق عدة رشقات نارية على المبنى وغادر في اتجاه غير معروف.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى حتى الآن.

المصدر: نوفوستي