قديروف يعلن القضاء على مفرزة أوكرانية وأسر 6 من عناصرها

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف القضاء على مفرزة أوكرانية وأسر ستة من عناصرها بين مدينة كريمينايا، وبلدة بيلوغوروفكا في جمهورية دونيتسك.

وكتب قديروف على تيليغرام يوم السبت: نفذت قوات "أحمد" الخاصة بالاشتراك مع اللواء الرابع بقيادة أبتي علاء الدينوف عملية خاصة بين مدينة كريمينايا، وبلدة بيلوغوروفكا، أسفرت عن تصفية وأسر أفراد مفرزة أوكرانية معادية.

وذكر قديروف أن عسكريا أوكرانيا قرر الالتحاق بصفوف القوات الروسية طوعا، وأضاف: "مكسيم نيخينكو، جندي من قوات الحرس الوطني الأوكراني قطع رحلة شاقة للوصول إلى مواقعنا، وفي الطريق تشققت قدماه بفعل الصقيع وعندما وصل إلينا قدمنا له الرعاية الطبية اللازمة، ليتمكن مجددا من الوقوف على قديمه.

وأشار قديروف إلى أن مكسيم نيخينكو واحد من عشرات الجنود الأوكرانيين الذين قرروا الاستسلام للجيش الروسي في الوقت المناسب.

المصدر: تاس