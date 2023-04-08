سويسرا.. إنقاذ 16 شخصا طمرهم انهيار ثلجي

أعلن متحدث باسم الشرطة السويسرية أن انهيارا ثلجيا ضخما طمر 16 شخصا في منطقة للتزلج على الجليد في وادي ساس، وتم إنقاذهم جميعا.

وأضاف المتحدث أن تقييما مبدئيا كشف أنه لم يتعرض أي منهم لإصابات خطيرة.

وأشارت تقارير مبدئية إلى أن خمسة أشخاص قد يكونوا تضرروا جراء الحادث.

وأوضح المتحدث: "لقد كانوا محظوظين للغاية... هناك احتمالية مرتفعة ألا يكون هناك أشخاص آخرون مفقودون"، مشيرا إلى أن الشرطة لم تتمكن في البداية من تحديد جنسية الضحايا.

ووقع الانهيار الجليدي على ارتفاع 4000 متر فوق سطح البحر في منتجع ساس في للتزلج في كانتون فاليه.

المصدر: د ب أ