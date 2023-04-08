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بريطانيا.. إضراب عشرات آلاف الأطباء

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بريطانيا.. إضراب عشرات آلاف الأطباء
Globallookpress
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يخطط عشرات آلاف الأطباء في إنجلترا لإضراب لمدة 4 أيام الأسبوع المقبل، ما سيؤدي إلى تأجيل ربع مليون عملية وموعد طبي حسب هيئة الصحة الوطنية "إن إتش إس".

وقالت الطبيبة ليلى ماكاي، مديرة السياسات في اتحاد "إن إتش إس" أن التأثير المتوقع سيكون أكبر بكثير من تأثير إضراب الـ3 أيام الشهر الماضي الذي أدى إلى تأجيل 175 ألف موعد وعملية طبية.

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وأشارت ماكاي في تصريح لراديو "4 في بي بي سي"، إلى أن التأثير سيكون من القوة بحيث سيؤثر هذه المرة على سلامة المريض، وهذا مبعث قلق بالغ لكل قيادي في الرعاية الصحية.

يشار إلى أنه خطّط للإضراب يوم الثلاثاء الأطباء حديثو التخرج وسيكون الأحدث في سلسلة إجراءات عمالية معرقلة من العاملين بالقطاع العام المطالبين برفع أجورهم بعد تجاوز معدل التضخم 10 بالمائة.

الجدير بالذكر أن أزمة تكلفة المعيشة تفاقمت مع الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء والطاقة.

المصدر: أ ب

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