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بوتين يعزّي بردي محمدوف في والدته

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بوتين يعزّي بردي محمدوف في والدته
Legion-Media
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لرئيس مجلس الشعب التركماني قربان قولي بيردي محمدوف في والدته، أوغولابات بيردي محمدوفا، التي رحلت اليوم عن عمر ناهز 86 عاما.

وجاء في نص رسالة التعزية التي نقلها يوم السبت التلفزيون التركماني: "الموقر قربان قولي بردي محمدوف، تقبلوا منى خالص التعازي القلبية في والدتكم، راجيا لكم وأفراد عائلتكم الصبر والسلوان في هذه المحنة الصعبة، والخسارة التي لا يمكن تعويضها".

المصدر: نوفوستي

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