أكد رئيس معهد "كورتشاتوف" الروسي للبحوث النووية، ميخائيل كوفالتشوك، أن الولايات المتحدة تحتاج وقتا طويلا للحاق بروسيا في السلاح النووي، والتقنيات فرط الصوتية.

وألقى كوفالتشوك اليوم السبت محاضرة في جامعة بطرسبورغ بعنوان "تقنيات شبيهة بالطبيعة وحل مشاكل العالم الحديث".

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وقال: "ميزانيتنا العسكرية أقل من 50 مليارا، بينما تبلغ ميزانية الأمريكيين أكثر من 800 مليار. ميزانيتنا العسكرية أقل من ميزانيتهم بـ20 مرة، ولكن ليس لديهم أسلحة فرط صوتية، ليس لديهم الكثير من الأشياء. وفي المجمع النووي، نحن متقدمون بالتأكيد. لطالما كنا نسبقهم، واليوم يلزمهم فترة طويلة للحاق بنا".

وأضاف: "إن لم يكن لدينا ما نأكله في وقت سابق، (أزمة التسعينيات) فاليوم متاجرنا متخمة بالمواد الغذائية، ولدينا كل شيء، وأفضل الأسلحة في العالم".

المصدر: نوفوستي