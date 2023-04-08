وفد سعودي يصل طهران لإعادة افتتاح سفارة المملكة في إيران

كشفت وكالة الأنباء السعودية عن وصول فريق فني سعودي إلى العاصمة طهران، معني بمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثليات المملكة هناك تنفيذا للاتفاق الثلاثي المشترك الذي تشكل الصين طرفا فيه.

هذا وقد التقى الفريق الفني السعودي الذي يرأسه ناصر بن عوض آل غنوم، برئيس المراسم في وزارة الخارجية الإيرانية السفير هنردوست، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طهران.

وخلال اللقاء، عبّر رئيس الفريق عن شكره لرئيس المراسم السفير هنردوست على ما لقيه الفريق من حفاوة الاستقبال وتسهيل إجراءات وصول الفريق، فيما أعرب هنردوست عن استعداد بلاده وجاهزيتهم لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي.

المصدر : وكالة فارس