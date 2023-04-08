حرس الحدود الأوكراني يوقف رجلا حاول تهريب رفات قديسين ومقتنيات كنسية إلى مولدوفا
Globallookpress
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أعلن حرس الحدود الأوكراني عن توقيف رجل حاول تهريب رفات 80 قديسا، ومقتنيات ومتعلقات كنيسة إلى مولدوفا المجاورة.
وجاء في بيان حرس الحدود الأوكراني على "تيلغرام": "قال الموقوف أنه يقوم بالنيابة عن أحد الأصدقاء، بنقل جميع هذه المقتنيات إلى كنيسة الشفاعة، بمناسبة دينية".
يشار إلى أنه في 20 مارس الماضي، أعلن أسقف الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المطران كليمنت، أن سلطات كييف حظرت الوصول إلى أقبية دير بيشيرسكايا لافرا التاريخي الروسي في كييف اعتبارا من 21 مارس، حيث يتم هناك حفظ رفات القديسين.
وأوضح أن القرار تم اتخاذه من قبل وزارة الثقافة وسياسة الإعلام الأوكرانية.
المصدر: RT