الولايات المتحدة تؤيد إسرائيل في "حق الدفاع عن نفسها"

أعربت واشنطن السبت، عن تأييدها "لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس" إثر هجومين منفصلين في تل أبيب والضفة الغربية وإطلاق صواريخ من لبنان وغزة.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل في بيان إن "استهداف مدنيين أبرياء، من أي جنسية كانوا، هو أمر غير مقبول"، مضيفا أن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب حكومة إسرائيل وشعبها".

وفي ما يتعلق بالصواريخ التي أطلقت من لبنان، أعربت الولايات المتحدة عن دعمها إسرائيل، من دون أن تؤيد صراحة الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان ردا منها على تلك الصواريخ.

وقال متحدث ثان باسم الخارجية الأمريكية "نحض على وقف التصعيد من كل الجوانب، ونعترف بأن إسرائيل تستطيع ممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس".

وأضاف "استخدام لبنان نقطة انطلاق لهجمات صاروخية ضد إسرائيل يعرض لبنان للخطر ويزيد احتمال" توسع النزاع.

وقتل سائح إيطالي (36 عاما) دهسا وأصيب سبعة آخرون مساء الجمعة جراء هجوم بسيارة عند الواجهة البحرية في تل أبيب.

وفي وقت سابق الجمعة، قتلت أيضا شقيقتان من مستوطنة إفرات تبلغان 16 و20 عاما وأصيبت والدتهما بجروح خطرة جراء هجوم في الضفة الغربية.

المصدر: AFP