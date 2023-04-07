الخارجية الإسرائيلية: حادث تل أبيب "عمل إرهابي"

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الحادث الذي وقع في تل أبيب قبل قليل هو "عمل إرهابي"، مشيرة إلى إصابة 6 أشخاص.

وقالت في بيان على "تويتر": "أفادت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق بأن سيارة صدمت المارة على الطريق الممتد أمام شاطئ تل أبيب، كما أشارت وسائل إعلام محلية إلى وقوع إطلاق نار أيضا، ونجم عن ذلك مقتل شخص وإصابة 6 في هجوم إرهابي في تل أبيب".

وكانت مراسلة RT قد أفادت مساء يوم الجمعة، بوقوع إصابات في عملية إطلاق نار ودهس بشارع كويفمان في تل أبيب، في وقت أكدت فيه وسائل إعلام عبرية مقتل إسرائيلي وتحييد المنفذ.

المصدر: نوفوستي