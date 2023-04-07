القاضي الذي يترأس محاكمة ترامب يتلقى تهديدات بالقتل

أفادت شبكة "فوكس نيوز" بأن قاضي مدينة نيويورك الذي يشرف على قضية "الأموال الصامتة" التي دفعها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تلقى تهديدات بالقتل وتم تعيين فريق أمني له.

وحسب الشبكة الأمريكية فإن التهديدات ضد قاضي المحكمة العليا في مانهاتن، خوان ميرشان، بدأت منذ حوالي أسبوع، لكنها تصاعدت في أعقاب الاتهام التاريخي لترامب يوم الثلاثاء في 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية.

وقال المتحدث باسم مكتب إدارة المحكمة لوسيان تشالفين للشبكة: "لقد تلقت الدوائر مكالمات ورسائل بريد إلكتروني مزعجة وتشهير متوقعة وكلها قيد التحقيق"، مضيفا: "خلال الأسابيع الماضية واصلنا تقييم المخاوف الأمنية والتهديدات المحتملة وحافظنا على وجود أمني متزايد في المحاكم وحولها وفي جميع أنحاء القضاء وسنقوم بتعديل البروتوكولات حسب الضرورة".

وأكد مصدر قضائي أن ضابطين من المحكمة يرافقان القاضي ميرشان من وإلى العمل، وهو إجراء احترازي بدأ منذ حوالي أسبوع، مبينا أنه في ضوء التهديدات المتصاعدة، تقوم شرطة نيويورك حاليا بتقييم ما إذا كان سيتم وضع ضباط خارج منزل القاضي.

من جهتهه، شدد جو تاكوبينا محامي الدفاع الجنائي عن ترامب على أن "هذا مروع وندين سلوك أي شخص يشارك في مثل هذا الأمر".

المصدر: "فوكس نيوز"