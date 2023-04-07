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انطلاق محادثات وزيري الخارجية الروسي والتركي في أنقرة

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انطلاق محادثات وزيري الخارجية الروسي والتركي في أنقرة
Globallookpress MFA Russia
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (صورة أرشيفية)
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انطلقت منذ قليل المحادثات بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود تشاووش أوغلو، في القصر الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

 

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وستتناول المحادثات العلاقات الثنائية بين أنقرة وموسكو بجميع جوانبها، حيث يتم التأكيد على رغبة الجانبين في تطوير العلاقات فيما بينهما، على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية ولا سيما في قطاع الطاقة، حيث سيتم شحن محطة "أكويو" قريبا بالوقود النووي لتبدأ العمل.

كذلك يناقش الوزيران ملفات أخرى، من بينها تطور الملف السوري، والأزمة الأوكرانية، وملف "صفقة الحبوب"، والأوضاع في منطقة القوقاز، والملف الليبي وغيرها من الملفات التي تهم الطرفين.

المصدر: RT

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