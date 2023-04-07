اعتقال "ليلي" المتحولة جنسيا في الولايات المتحدة قبل تنفيذ مخططها بإطلاق النار في مدرسة (صور)

أفادت صحيفة Gazette، بأن الشرطة في ولاية كولورادو الأمريكية، ألقت القبض على امرأة متحولة جنسيا، كانت تخطط لإطلاق النار في إحدى المدارس المحلية.

ووفقا للصحيفة، اعتقلت الشرطة المدعو وليام ويتوورث وعمره 19 عاما الذي يؤكد أنه امرأة تدعى ليلي.

وجاء في بيان صدر عن شرطة دائرة إلبرت، أنه تم اعتقال الشخص المذكور في 31 مارس للاشتباه في تخطيطه لارتكاب جرائم قتل جماعي وجرائم أخرى.

وأشارت الشرطة إلى أن الاعتقال، تم بوشاية من أخت المشتبه به التي اتصلت بالشرطة وأبلغتهم بنوايا شقيقها.

وفي منزل ويتوورث، وجد المحققون تعليمات لصنع متفجرات بشكل يدوي وأسلحة نارية باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، وخطة مرسومة باليد لمدرسة في كورادو سبرينغز حيث كان المذكور يدرس سابقا.

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ومن إفادة المشتبه به، يتبين أنه قطع حوالي ثلث الطريق لارتكاب الجريمة. وعندما استفسر المحققون منه عن الدوافع، نوه بأنه لا يوجد "سبب محدد".

المصدر: نوفوستي