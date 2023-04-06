واشنطن تشيد بموقف الصين إزاء الأزمة الأوكرانية

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن تقديره لموقف الصين إزاء الأزمة الأوكرانية وأكد أن بكين تريد أن تبدو ملتزمة بالسلام أمام المجتمع الدولي، وتساعد موسكو في ذلك.

ووصف بلينكن المبادرات الصينية، بشأن الأزمة الأوكرانية بأنها "إيجابية"، وشدد على "ضرورة وضع السيادة في مركز الاهتمام".

وحث بلينكن الصين على التركيز لإقناع روسيا "باحترام سيادة أوكرانيا".

وسبق للولايات المتحدة أن صنفت الصين على أنها أكبر تهديد للأمن السيبراني، وصرحت بذلك مديرة وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية جين إيسترلي.

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المصدر: لينتا.رو