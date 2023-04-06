 
مباشر

واشنطن تشيد بموقف الصين إزاء الأزمة الأوكرانية

أخبار العالم

واشنطن تشيد بموقف الصين إزاء الأزمة الأوكرانية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v2uw

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن تقديره لموقف الصين إزاء الأزمة الأوكرانية وأكد أن بكين تريد أن تبدو ملتزمة بالسلام أمام المجتمع الدولي، وتساعد موسكو في ذلك.

ووصف بلينكن المبادرات الصينية، بشأن الأزمة الأوكرانية بأنها "إيجابية"، وشدد على "ضرورة وضع السيادة في مركز الاهتمام".

وحث بلينكن الصين على التركيز لإقناع روسيا "باحترام سيادة أوكرانيا".

وسبق للولايات المتحدة أن صنفت الصين على أنها أكبر تهديد للأمن السيبراني، وصرحت بذلك مديرة وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية جين إيسترلي.

إقرأ المزيد
بلينكن: الغرب سيزود كييف بالأسلحة حتى يتحقق السلام في أوكرانيا
بلينكن: الغرب سيزود كييف بالأسلحة حتى يتحقق السلام في أوكرانيا

المصدر: لينتا.رو 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا