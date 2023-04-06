إيران تدعو إلى اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان على الأقصى

دعا وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين طه، لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية المنظمة لبحث "العدوان الصهيوني على الأقصى".

وناقش عبد اللهيان، الذي يزور العاصمة بكين حاليا، مع الأمين العام طه، الاعتداء الإسرائيلي على المسجد الأقصى.

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وأكد الوزير الأيراني على ضرورة عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء للبحث في العدوان الأخير على المسجد الأقصى، معلنا استعداد إيران لأي تعاون في عقد هذا الاجتماع.

من جانبه أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بحسب وكالة "إرنا"، الهجوم الأخير على المسجد الأقصى المبارك، معلنا عقد اجتماع لممثلي الدول الأعضاء في المنظمة على مستوى اللجنة التنفيذية يوم الأحد القادم للبحث في العدوان الإسرائيلي الأخير على المسجد الأقصى.

المصدر: تسنيم