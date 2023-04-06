مصدر: أنقرة تخطط لمفاوضات مكثفة مع ستوكهولم حول عضويتها في "الناتو"

أفاد مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي"، بأن أنقرة تخطط لمفاوضات نشطة مع ستوكهولم ربما بعد الانتخابات التركية، حول عضوية السويد في "الناتو".

وأكد المصدر: "كما نعلم، تدخل تركيا فترة ما قبل الإنتخابات، وعلى جدول الأعمال الرئيسي إنتخابات 14 مايو، لكن عملية التفاوض بشأن عضوية السويد في الناتو ستستمر، بعد الإنتخابات، ربما في أوائل يونيو".

وفي تقييمه لإحتمالات إنضمام السويد إلى الحلف، أشار المصدر إلى أن "كل شيء سيعتمد على خطوات أخرى تتخذها ستوكهولم".

وأشار الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، بعد مراسم إنضمام فنلندا يوم الثلاثاء، إن السويد أوفت أيضا بجميع شروط الإنضمام.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن محاربة الإرهاب شرط مهم لموافقة أنقرة على عضوية السويد في الناتو.

وأضاف إن "قيادة وأعضاء الحلف على علم بمطالبنا بمكافحة الإرهاب وتسليم الأشخاص الذين يشكلون خطرا على بلدنا، وإذا تمت تلبية طلباتنا فسوف تتسارع العملية".

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المصدر: نوفوستي