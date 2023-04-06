الكرملين يؤكد التزام روسيا بضمان أمن بيلاروس

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، التزام روسيا بضمان أمن بيلاروس، وذلك تعليقا على إعلان روسيا وبيلاروس عن إعداد صيغة موحدة لأمن دولة الاتحاد.

وقال بيسكوف عبر القناة الأولى التلفزيونية: "يجب على روسيا الاتحادية بالطبع أن تعمل على ضمان أمن بيلاروسي كحليف وكدولة تشكل معنا أكثر أشكال التكامل".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق اليوم، أن روسيا وبيلاروس باشرتا إعداد صيغة موحدة لأمن دولة الاتحاد في ظل التحديات الخارجية للبلدين.

المصدر: نوفوستي