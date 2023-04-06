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البيت الأبيض يسلّم الكونغرس تقريرا سريا عن الإنسحاب من أفغانستان

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البيت الأبيض يسلّم الكونغرس تقريرا سريا عن الإنسحاب من أفغانستان
Globallookpress
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أعلن البيت الأبيض، يوم الخميس، أنه سلم الكونغرس تقريرا سريا طال انتظاره، عن إنسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان عام 2021.

وذكر البيت الأبيض، أنه "دافع عن مسار هذا الانسحاب الذي أنهى 20 عاما من المحاولات الفاشلة لهزيمة "حركة طالبان".

وقال مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إن ما من شيء كان بإمكانه "تغيير مسار الانسحاب" وإن "الرئيس بايدن رفض إرسال جيل آخر من الأميركيين لخوض حرب كان يجب أن تنتهي بالنسبة للولايات المتحدة منذ فترة طويلة".

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المصدر: أ ف ب 

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