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جنوب السودان.. شرطي يعاقب ابنته باقتلاع عينيها بعد أن هربت مع عشيقها (صورة)

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جنوب السودان.. شرطي يعاقب ابنته باقتلاع عينيها بعد أن هربت مع عشيقها (صورة)
RT / Youtube
دولة جنوب السودان
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ألقت السلطات في مقاطعة تونج الشرقية بولاية واراب بدولة جنوب السودان، القبض على شرطي اقتلع عيني ابنته التي هربت مع عشيقها.

وقال محافظ المقاطعة ماشوي بيط، إن المتهم المعروف باسم أنجيلو أقانج، قام باقتلاع عيني ابنته البالغة من العمر 18 عاما أثناء إعادتها من قرية كانت قد هربت إليها مع عشيقها.

وصرح بأنه تم نقل الضحية لتلقي العلاج في مرفق صحي بتونج.

وأضاف مسؤول المقاطعة لراديو "العين" أنه تم نقل المتهم إلى السجن الرئيسي في مدينة التونج في انتظار المحاكمة.

وحث أفراد الأسرة على التزام الهدوء وحذرهم من اتخاذ القانون بأيديهم.

جنوب السودان.. شرطي يعاقب ابنته باقتلاع عينيها بعد أن هربت مع عشيقها (صورة)

المصدر: "أي راديو"

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