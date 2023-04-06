السفيرة البولندية السابقة لدى روسيا: فكرة الاتحاد البولندي الأوكراني غير قابلة للتحقيق

أكدت السفيرة البولندية السابقة لدى روسيا، كاتارزينا بيلتشينسكا نالينتش، أن فكرة الوحدة مع أوكرانيا خطيرة، ولا تلبي مصالح بولندا وبعيدة كل البعد عن الواقع.

وقالت نالينتش لإذاعة RMF FM: "أي تنبؤات حول إنشاء اتحاد بولندي أوكراني تبدو لي غير واقعية وخطيرة وخاطئة".

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وأكدت أنه على الرغم من أن فكرة الاتحاد قد تبدو جذابة، إلا أنه من المستحيل وضعها موضع التنفيذ.

وتابعت: "لن يوفر هذا أي رفاهية اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية لبلدينا".

واعتبرت أن وارسو يجب أن تحقق مصالحها الخاصة أولا.

وتابعت أنه من المهم جدا أن يتمكنوا من تنظيم إعادة إعمار أوكرانيا بشكل مشترك بأموال الاتحاد الأوروبي والغرب بطريقة تعود بالفائدة على بولندا.

وأعرب زيلينسكي أمس الأربعاء، خلال زيارته إلى وارسو، عن أمله في عدم وجود حدود سياسية أو اقتصادية بين أوكرانيا وبولندا في المستقبل.

المصدر: نوفوستي