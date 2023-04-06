بوت ينصح ترامب بأفعال تساعده على البقاء حيا في السجون الأمريكية

يعتزم المواطن الروسي المحرر من السجون الأمريكية، فيكتور بوت، إرسال إرشادات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تساعده بالبقاء حيا بالسجون الأمريكية التي ذاق فيها التعذيب والإهانة.

وكشف الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي عن مقتطفات من الإرشادات التي أرسلها عضو الحزب بوت، والتي كتب فيها: "أعتقد أن حياتك في خطر لأنك حاولت إنقاذ الشعب الأمريكي من الإبادة الجماعية على أيدي عناصر عصابة العولمة. أعرف ما أتحدث عنه لأنني كنت في سجن أمريكي".

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وأضاف الحزب أن بوت سيرسل الإرشادات لترامب حول كيفية البقاء على قيد الحياة في السجن الأمريكي، حيث سيشرح طريقة التواصل مع إدارة السجن، ويتحدث عن قواعد السلوك في السجن، وكيفية إيجاد لغة مشتركة مع نزلاء الزنزانة والحراس والسجناء.

وأمضى بوت قرابة 15 عاما في السجون الأمريكية، حيث تم اعتقاله في تايلاند بناء على طلب واشنطن عام 2008 ونقل إلى الولايات المتحدة بتهمة "تهديد الولايات المتحدة، والاتجار بالأسلحة".

وعاش بوت شتى أنواع المعانات في سجنه، حتى الإفراج عنه مؤخرا بموجب صفقة لتبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي