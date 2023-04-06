 
مباشر

بوت ينصح ترامب بأفعال تساعده على البقاء حيا في السجون الأمريكية

أخبار العالم

بوت ينصح ترامب بأفعال تساعده على البقاء حيا في السجون الأمريكية
Legion-Media ZUMA
الروسي فيكتور بوت المدان في الولايات المتحدة (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v2rx

يعتزم المواطن الروسي المحرر من السجون الأمريكية، فيكتور بوت، إرسال إرشادات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تساعده بالبقاء حيا بالسجون الأمريكية التي ذاق فيها التعذيب والإهانة.

وكشف الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي عن مقتطفات من الإرشادات التي أرسلها عضو الحزب بوت، والتي كتب فيها: "أعتقد أن حياتك في خطر لأنك حاولت إنقاذ الشعب الأمريكي من الإبادة الجماعية على أيدي عناصر عصابة العولمة. أعرف ما أتحدث عنه لأنني كنت في سجن أمريكي".

إقرأ المزيد
مذيع في فوكس نيوز يتحدث عن السبب الحقيقي الكامن وراء محاكمة ترامب
مذيع في فوكس نيوز يتحدث عن السبب الحقيقي الكامن وراء محاكمة ترامب

وأضاف الحزب أن بوت سيرسل الإرشادات لترامب حول كيفية البقاء على قيد الحياة في السجن الأمريكي، حيث سيشرح طريقة التواصل مع إدارة السجن، ويتحدث عن قواعد السلوك في السجن، وكيفية إيجاد لغة مشتركة مع نزلاء الزنزانة والحراس والسجناء.

وأمضى بوت قرابة 15 عاما في السجون الأمريكية، حيث تم اعتقاله في تايلاند بناء على طلب واشنطن عام 2008 ونقل إلى الولايات المتحدة بتهمة "تهديد الولايات المتحدة، والاتجار بالأسلحة".

وعاش بوت شتى أنواع المعانات في سجنه، حتى الإفراج عنه مؤخرا بموجب صفقة لتبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا