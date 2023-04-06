 
مباشر

بوتين يعلن عن صيغة موحدة لأمن دولة اتحاد روسيا وبيلاروس

أخبار العالم

بوتين يعلن عن صيغة موحدة لأمن دولة اتحاد روسيا وبيلاروس
Sputnik
صورة من الأرشيف - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v2r8

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا وبيلاروس باشرتا إعداد صيغة موحدة لأمن دولة الاتحاد في ظل التحديات الخارجية للبلدين.

وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد: "إعداد صيغة أمن دولة الاتحاد يحظى بأهمية كبيرة، وعلينا صياغة المهام الأساسية لتفاعلنا على خلفية التوتر المتزايد على حدود دولة الاتحاد، والعقوبات، وحرب المعلومات ضدنا".

إقرأ المزيد
الرئيس الروسي يلتقي نظيره البيلاروسي في الكرملين
الرئيس الروسي يلتقي نظيره البيلاروسي في الكرملين

وأكد أن ذلك يتطلب "العمل بشكل موضوعي في التخطيط الاستراتيجي".

وتابع: "سنواصل تعزيز أمن دولة الاتحاد، ونضمن الظروف الملائمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والتدريجية".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا